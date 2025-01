Dans cette nouvelle chronique, l'association La soupape vous invite à ses 1001 bulles : deux journées festives, conviviales et sociales les 6 et 7 juillet 2024 à Telgruc-sur-Mer.

Ces deux journées sont ouvertes à toutes et tous. On peut juste passer une heure ou bien participer à l'ensemble des activités, venir partager un gâteau ou un plat salé le midi. Il y aura de quoi faire : temps de partage, initiations à l'art thérapie, aux crêpes, naturopathie, créations de marionnettes en tissus, lectures pour jeune public avec Lili roulotte, médiation animale, jeux // les ateliers supposent une inscription sur place. L'espace Nozelenn permettra d'éveiller tous ses sens ou presque : toucher, visuel, auditif... et il est adapté aux personnes autistes notamment. Dimanche soir à 17h le quatuor vocal Deux dames et dom permettra de clore la fête en beauté.

On pourra bénéficier de permanences d'écoute comme l'association en propose toute l'année ; 1001 bulles est en effet pour la Soupape le moment de communiquer sur ses actions et ses projets.

Les 6 et 7 juillet 2024 à la salle polyvalente de Telgruc-sur-Mer de 11h à 18h ; libre participation.