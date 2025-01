Dans cette nouvelle chronique, l'association La soupape vous présente les cafés des parents qu'elle lance progressivement en 2024 pour aborder tous les aspects de la parentalité en presqu'île de Crozon.

Les membres de la Soupape exercent des professions liées à l'éducation spécialisée, c'est donc tout naturellement que s'est imposée l'idée de rendez-vous spécifiques dédiés aux parents. À Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h les "Papo'thé" de la Maison de l'enfance Baradozic fonctionnent très bien ; la Soupape s'en inspire avec pour objectif de proposer aussi des rendez-vous réguliers à Argol ou Lanvéoc pour que les parents puissent venir se ressourcer.

Le premier café parents a été lancé à l'occasion des semaines de la parentalité, en partenariat avec le pôle ressource handicap. Tous les parents, quel que soit l'âge de leur/s enfant/s avec ou sans handicap peuvent venir. Des échanges ludiques, et dans un premier temps, un thème sont proposés. On peut venir chercher des outils, des conseils précis ou juste échanger avec d'autres parents, venir régulièrement ou pas, organiser ses propres cafés parents indépendamment de l'association La Soupape. Le concept se construira au fur et à mesure. Les enfants seront pris en charge pendant les cafés pour laisser les parents disponibles.

Les semaines de la parentalité continuent jusqu' au 3 mars 2024 et la Soupape y participe :

– 20 février 2024 17h-19h : Goûter des parents salle polyvalente de Lanvéoc

– 2 mars 2024 14h-20h : Journée des familles l’Ulamir et C’est Coaça au complexe sportif de Crozon