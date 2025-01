Dans cette nouvelle chronique, l'association La soupape vous présente ses actions d'entraide en presqu'île de Crozon et Aulne maritime.

Le site internet de La soupape et la page Facebook de La soupape

L'écoute téléphonique de soutien médico-social et psychologique (le 06 47 66 30 97 le mercredi de 8h à 12h et le samedi de 11h à 14h), a aidé 60 personnes et actuellement 18 situations sont suivies qu'il s'agisse de personnes aidantes, de parents, et même au-delà du territoire.

Le mercredi matin de 9h30 à 12h, La soupape propose aussi une permanence d'accueil pour tout public à Camaret-sur-Mer.

L'association propose également les 2e et 4 mercredis du mois à Ty Buez (hôpital de Crozon) un accueil spécifique autour des maladies neurodégénératives et apparentées. des journées et demi journées thématiques festives : il y en aura encore prochainement sous une formule modifiée (soirée, après-midi, sous forme de conférences par exemple

Le premier week-end des vacances d'été début juillet, 1001 bulles propose des activités variées pendant trois jours pour mélanger les générations et les populations et donner un aperçu de ce que sera La Soupape quand elle sera dotée de son fameux tiers-lieu !

Jardins de santé et de soin, goûters parents, week-end de répits pour aidants, accompagnement spécialisé, actions entre classe Ulis et Ehpad de Crozon sont dans les cartons de l'association ; on en reparlera dans d'autres chroniques.