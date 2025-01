Chez Monique : le premier festival des cultures queers en Monts d'Arrée

Le 11 mai 2024 aura lieu la première édition du festival Chez Monique : un festival des cultures queers dans les monts d'Arrée, à Berrien !

Le Festival Chez Monique aura lieu à la salle Asphodèle à Berrien de 11h à 2h le 11 mai 2024. Au programme, un marché de créateurices avec des ateliers de gravure, de broderie, de collages, de ferronnerie ou encore d'écriture. Une friperie et la librairie itinérante Les Guérillères seront aussi présentes. Des activités adaptées aux enfants seront aussi proposées avec de la pêche à la ligne, des lectures et des ateliers créatifs. A partir de 17h, le festival passe en mode soirée avec une scène ouverte slam, des spectacles, un dj set et on l’espère un atelier drag !

La billetterie est déjà ouverte, et c’est prix libre !

A noter que les personnes de l’organisation et les personnes invitées dans la programmation sont toutes des personnes queers. Mais le festival est bien ouvert à toustes : aux personnes queers et aux autres (attention cependant, certains évènements au sein du festival seront en mixité choisie queer). La team Chez Monique est à la recherche de bénévoles pour la mise en place du festival (les bénévoles allié·e·s sont les bienvenu·e·s).