Un lancement de saison gourmand dans les 5 sites patrimoniaux de Chemins du patrimoine en Finistère. Pour vous faire découvrir leur programmation 2024, le domaine de Trévarez, les abbayes de Daoulas et du Relec, le château de Kerjean et le manoir de Kernault organisent chacun une chasse aux œufs le 30 mars 2024 !

lien vers la programmation 2024 de Chemins du patrimoine en Finistère

Les chemins du patrimoine en Finistère, c’est un Établissement public de coopération culturelle qui regroupe cinq sites : le Château de Kerjean, l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye du Relec, le Domaine de Trévarez et le Manoir de Kernault. Chaque année, la programmation des sites est très riche et propose au public une diversité d'événements autour du patrimoine finistérien avec une approche innovante qui oscille entre tradition et modernité : expositions et spectacles immersifs, festivals, visites ...

La programmation 2024 de Chemins du patrimoine en Finistère

Cette année l’Abbaye de Daoulas vous emmènera au pays du soleil levant avec les balades photographiques qui présenteront les clichés de Françoise Huguier et Hans Silvester sur le Japon. Il y aura aussi une exposition intitulée “Des Samouraïs au Kawaii” retraçant les liens entre le Japon, l’Occident et le Finistère. En période estivale le château de Kerjean proposera aussi un tout nouveau spectacle nocturne (un Été à Kerjean), numérique et immersif qui vous fera découvrir l’histoire du château et de ses habitants d'une manière originale. Enfin, pour clôturer la saison, l'événement phare du programme “Noël à Trévarez” sera de retour pour une fin d’année riche en contes de fées !

Informations pratiques

La saison débutera le 30 mars 2024 avec la chasse aux œufs (sur inscription), vous retrouverez toutes les informations sur la programmation annuelle ainsi que les tarifs sur le site des "Chemins du Patrimoine en Finistère" : cdp29.fr