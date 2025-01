Fouillé par le Centre départemental d'archéologie du Finistère depuis 2000, le château de Roc'h Morvan à La Roche-Maurice livre chaque année des pans de son histoire. Ronan Pérennec revient sur les fouilles de l'été 2023.

crédit photo : ©Ronan Perennec, Conseil départemental du Finistère

La vie du château de Roc'h Morvan à La Roche-Maurice a traversé plusieurs siècles, du XIe au XVIe ; c'est en outre l'un des rares châteaux forts du Finistère encore présent dans le paysage. Le Centre départemental d'archéologie du Finistère est chargé des fouilles programmées qui ont lieu chaque été sous la direction de Ronan Pérennec.

Un chantier de fouilles périlleux

Les plus récentes fouilles se déroulent à l'Ouest de l'enceinte, sur une petite zone qui, quoi que basse, reste un brin périlleuse car proche de la falaise (le château a été bâti sur un éperon rocheux très élevé). Le chantier nécessite des précautions particulières pour permettre aux 10 personnes qui fouillent (archéologues et bénévoles) de rester en sécurité. Un échafaudage est ainsi monté avant chaque campagne ; il permet aussi de ne pas trop piétiner le sol de la zone étudiée.

La partie fouillée par Ronan Pérennec et son équipe est donc une partie basse du château. lieu de vie (avec sans doute citerne ou cave au rez-de-chaussée), cette zone comporte des défenses qui se perfectionnent à partir de la fin du XVe, début du XVIe siècle et de l'irruption des canons. Le logis seigneurial s'y est aussi déplacé.

Cheminées et projectiles

Les archéologues ont mis au jour deux espaces cuisine (XIVe siècle) avec des cheminées, dont un foyer central, mais aussi un fragment de colonne qui suggèrent une salle d'apparat (fin XVe) puisqu'un escalier monumental permet d'accéder à l'étage.

Parmi les objets retrouvés : de petits et gros galets (reçus des ennemis lors d'attaques du château) étaient aussi "récupérés" et stockés au château., également des pointes de flèche et d'arbalètes. Une masse et une pince de forgeron, quelques scories et niveaux charbonneux laissent penser qu'une forge était active ; reste à déterminer son époque (XIVe ?).

Les archéologues cherchent encore aussi la circulation d'eau médiévale du château (il y en avait sans doute une, pour la récupération des pluies depuis la toiture). La fouille reprendra l'été prochain pour tenter d'en savoir davantage.