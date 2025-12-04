Reportage à la fin d'un chantier européen et solidaire mené par l'association Les Compagnons bâtisseurs, dans une ferme de Saint-Thois. Des jeunes de Belgique, d'Italie et d'Allemagne ont découvert le Finistère et ont prêté main forte à deux propriétaires du centre Finistère, dont Patrick, éleveur de vaches allaitantes. Un beau moment de solidarité joyeuse sous un soleil radieux !

Le site internet de l'association les Compagnons bâtisseurs

Réécoutez notre émission Lem sur l'association les Compagnons bâtisseurs, antenne de Châteauneuf-du-Faou

L'association des Compagnons bâtisseurs a pour vocation de réaliser des chantiers de rénovation du bâtiment chez des personnes aux revenus modestes. Les bénévoles qui réalisent toutes sortes de travaux bénéficient de l'accompagnement de professionnels du bâtiment.

Cette première quinzaine d'octobre 2025, pour l'antenne de Châteauneuf-du-Faou de l'association, le chantier est un peu exceptionnel. C'est un appel à projets qui a permis ce chantier européen des Compagnons bâtisseurs. Les bénévoles sont huit jeunes venus de plusieurs pays de l'UE (Belgique, Allemagne, Italie), pas forcément spécialistes en bricolage, mais qui s'y mettent avec joie !

Deux personnes bénéficient de l'aide ; des exploitants agricoles ; l'un pour une dépose et rénovation d'escalier et l'autre pour la préparation d'un sous-sol avant pose de chaudière. C'est chez ce dernier, Patrick, éleveur de vaches Charolaises à Saint-Thois, propriétaire d'une maison des années 1960 qui a bien besoin de rénovation, que se déroule ce reportage, le dernier jour du chantier ; le ciel est tout bleu et tout le monde est ravi de ces deux semaines de travail et (un peu) de tourisme en Finistère.