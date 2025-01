Indispensable pour maintenir l'élevage local, l'abattoir du Faou est obsolète et le chantier du nouvel équipement est lancé, sous la direction de la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime. Ouverture prévue en 2026.

Un abattoir indispensable aux élevages locaux en bovins, ovins, porcins

L'abattoir actuel au Faou atteint 3500 tonnes par an (porcins, bovins, ovins et caprins) ; c'est donc déjà un abattoir important, le deuxième de Bretagne pour les ovins. C'est un équipement indispensable pour les élevages du Finistère (toutes espèces sauf les volailles) ; la proximité permet d'éviter des charges de transport trop lourdes et des trajets trop longs pour les animaux. Cependant, l'équipement est désormais insuffisant pour répondre à la demande et obsolète. D'où l'intérêt de construire le nouvel abattoir dont la capacité sera de 5000 tonnes par an. Bien plus moderne, le nouvel abattoir sera optimal en termes de conditions de travail et de respect des normes d'hygiène.

Un syndicat mixte à l'échelle du Finistère pour gérer l'abattoir du Faou

L'État, la Région et le Département participent au financement et c'est un syndicat mixte de plusieurs communautés de communes dont celle de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime (porteuse du projet) qui dirigera le nouvel abattoir. Un appel d'offres déterminera ultérieurement le gestionnaire du nouvel abattoir. Le personnel de l'actuel sera conservé.

Le nouvel abattoir du Faou sera situé route de Ty Men, proche de la voie express. Le chantier a commencé en juillet et l'ouverture du nouvel équipement est prévue pour le premier semestre 2026.