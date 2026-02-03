Erwan Le Roux, paysan en agriculture biologique, nous accueille sur son exploitation laitière à Rosnoën où se déroule un chantier de plantation de haies bocagères mené par les élèves du lycée de l'Aulne sous la direction de l'Epaga. Pour la ferme, c'est la continuité d'une pratique d'agroforesterie déjà bien avancée.

Le programme Breizh bocage sur le site internet de l'Epaga

Les haies bocagères sont un dispositif de clôture des champs qui, malgré son coût, est rentable grâce à ses bienfaits climatiques et environnementaux.

Aujourd'hui, Erwan Le Roux bénéficie de l'intervention de l'EPAGA (Établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne) et de la classe de seconde Bac pro Aménagements paysagers du lycée de l'Aulne de Châteaulin pour une plantation dans le cadre du programme de restauration des haies en Bretagne, financé par l'Union européenne.

Les élèves ont, pendant toute une journée, créé un talus avec des noues de part et d'autre, d'une largeur totale de 10 mètres. La haie sera comme une petite forêt, abritant des espaces humides et secs propices à l'expansion de la biodiversité. Dans la ferme laitière de Lin Hoz, sur la colline de Rosnoën avec vue sur la rade de Brest, ça fait longtemps que les arbres sont utilisés pour aider l'élevage. Le troupeau apprécie les coins ombragés, le fourrage des haies et les cultures profitent aussi de la protection des haies.

Les élèves et les professeurs du lycée agricole de l'Aulne témoignent de leur travail et de leur formation qui inclut chaque année des chantiers, pour se confronter aux réalités de terrain, avec aussi de la maçonnerie et de l'entretien paysager.