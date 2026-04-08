À Logonna-Daoulas, Tom Gosselin se définit comme "artisan du ciel". Il est en fait cerf-voliste, autrement dit, il fabrique des cerfs-volants, en particulier pour s'initier à cet art poétique.

La page Facebook d'Un fil pour les étoiles

Depuis son atelier de Logonna-Daoulas, Tom Gosselin confectionne, avec de la toile de spi, du bois, de la fibre de verre et du fil, des cerfs-volants et des manches à air qu'il vend lors des festivals de cerfs-volants partout en France. Ses productions sont en majeure partie faites pour la découverte et l'initiation au cerf-volant. Lorsqu'il vend, Tom explique aux acheteurs comment commencer l'activité de manière sereine et sans prise de tête. Il possède d'ailleurs une chaîne Youtube où de nombreuses vidéos explicatives sont postées. Tom est un des rares cerfs-volistes français à fabriquer majoritairement des cerfs-volants d'initiation, monofils pour enfant et adulte, mais il peut également réaliser du matériel sportif. En concurrence avec la grande industrie, le début de "Un fil pour les étoiles" a été plus mouvementé que ce qu'il pensait.

Une passion qui prend son envol en 1990

Tout d'abord bronzier, Tom se passionne pour les cerfs-volants dès 1990 quand il en achète un "Au vieux campeur" ; il se rend rapidement compte de l'ampleur de l'activité lors de son pasage s au festival de Berck. Avec son père, maquettiste, ils commencent à réaliser des cerfs-volants en famille ; Tom reprendra par la suite l'activité familiale.

L'artisan nous délivre aussi les secrets de fabrication de ses cerfs-volants et nous décline tous les produits qu'il vend et les services qu'il propose. À prix plus que corrects, ses créations sont sacrément résistantes et durables dans le temps, vous en aurez pour votre argent ! Encore en pleine croissance, Un fil pour les étoiles va continuer sur cette lancée aussi longtemps que possible.