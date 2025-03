En 2025, la commune de Saint-Rivoal a cent ans !

Avant le 20 septembre 1925, Saint-Rivoal existait déjà, mais comme simple "hameau" de Brasparts, bourg éloigné de huit kilomètres. Une église, une école publique, près de 600 habitants... tout ce qu'il fallait pour devenir une commune à part entière qui fête donc ses cent ans, avec festivités à la clé !

Tous les détails sur les cent ans de Saint-Rivoal sur cette page web

Saint-Rivoal avait donc son église et sa place de village, une école y fut ouverte en 1880, un monument au mort érigé après la guerre de 1914-18. La population est d'environ 600 personnes, on compte deux commerces, un bureau de tabac tenu par une veuve, mais aussi des artisans (charron, forgeron) ; quatre Saint-Rivoaliens sont représentés au conseil municipal de Brasparts, le bourg central qui est à huit kilomètres...

L'essentiel de l'activité économique de Saint-Rivoal est tourné vers l'agriculture. En collectant les photos de famille à l'occasion de l'anniversaire, les bénévoles de l'association La commune de Saint-Rivoal a cent ans ont constaté que le paysage du début du XXe siècle était très différent : beaucoup plus ouvert, beaucoup moins boisé, parsemé d'une mosaïque de petites parcelles. Des moulins jalonnent la vallée du Rivoal.

Dès 1913, les représentants de Saint-Rivoal manifestent le souhait de devenir une commune à part entière, mais les élus de Brasparts sont réticents. Pour obtenir gain de cause, il faudra le soutien de personnalités comme le géographe Camille Vallaux ou le député socialiste Hippolyte Masson, l'organisation d'une enquête en 1920 auprès des habitants de Saint-Rivoal majoritairement favorables à la scission, et de la patience... ce n'est que le 20 septembre 1925 que la nouvelle commune est officiellement fondée. François-Louis Mével, déjà conseiller municipal de Brasparts, en devient le premier maire et se charge des démarches administratives et financières.

Plusieurs rendez-vous pour fêter les 100 ans de la commune

Cent ans après cette inauguration, les festivités de commémoration vont se succéder en cette année 2025, à commencer par une exposition des 220 photos collectées auprès d’habitants ou de leur famille, mais également auprès des éditions Le Doaré ou de la presse locale. Les clichés couvrent une longue période, de 1900 à 2025 : photos de mariage qui montrent l'évolution des tenues et des habitudes, photos de classes, de travail aux champs, de la vie de village... Différents documents d'archives (délibérations, articles de presse, cadastre...) accompagneront les photos. L’exposition est inaugurée le samedi 5 avril 2025 à 15h à la salle des fêtes, on pourra échanger avec les personnes qui ont confié leurs photos et suivre une projection d’une sélection de vidéos consacrées à la commune, réalisée avec le concours de la cinémathèque de Bretagne. L’exposition photo sera accessible au public dans le hangar en face de la salle des fêtes jusqu’à la fin de l’été.

D'autres rendez-vous suivront :

Du 1er mai au 21 septembre 2025 : exposition d’œuvres de l’artiste Patrick Hervé dédiées à la commune de Saint-Rivoal - Maison Cornec - prix libre - Exposition proposée par l’écomusée des Monts d’Arrée

Vendredi 27 juin 2025 : théâtre en breton proposé par les élèves de l’école bilingue : la pièce traitera pour l’occasion de l’histoire de la commune. Salle des fêtes et hangar communal - entrée gratuite

Samedi 28 juin 2025 : défilé de costumes traditionnels de Saint-Rivoal à la Maison Cornec, fest-noz de quartier - Maison Cornec - Salle des fêtes et hangar communal - entrée gratuite

Samedi 5 juillet 2025 : repas en commun au bourg de Saint-Rivoal, randonnée vers le Mont Saint-Michel, jeux et défis au sommet du Mont avec les habitants de Brasparts, soirée festive avec concerts à la salle des fêtes de Saint-Rivoal - Prix libre

Samedi 20 septembre 2025 : commémoration officielle de la naissance de la commune.

Vous pouvez contribuer à la campagne de financement de l’organisation de cet anniversaire sur le site Helloasso « La commune de Saint-Rivoal a cent ans ». Toutes celles et ceux qui souhaitent participer à l’organisation et/ou être bénévoles lors des festivités peuvent contacter l’association : contact@saintrivoal100.fr