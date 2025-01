Le projet de ceinture maraîchère de Quimper se concrétise

Quimper Bretagne Occidentale propose en location deux terrains agricoles situés en bordure d’agglomération, dans le cadre d’un appel à projet destiné à l'exploitation maraîchère. L’objectif est de fournir les cantines de la ville,les marchés et les particuliers en légumes bio et locaux. Alors, si vous ne voulez pas trop vous éloigner de la cathédrale Saint-Corentin optez pour le circuit court de la ceinture maraîchère de Quimper !



Lien de l'appel à candidature pour la location de deux terres

Qu’est-ce qu’une ceinture maraîchère ?

La ceinture maraîchère est un concept ancien qui existait jusqu’au 19ème siècle, à l’époque les paysans cultivaient les terres adjacentes aux villes afin de nourrir les habitants. Aujourd’hui la ceinture maraîchère pourrait permettre aux Quimpéroises et Quimpérois d’avoir un complément d’alimentation, lors de pénuries ou de période de crises. L’objectif est de réinstaurer une proximité entre production et consommation dans une logique de circuit court. L'idée est aussi de proposer des produits de qualité avec de préférence des exploitations labellisées en agriculture biologique. L’avantage premier de cette production circulaire c’est la réduction des émissions polluantes liées aux transports des marchandises mais également la traçabilité des légumes consommés.

Premier pas pour la ville de Quimper qui met en location deux terres agricoles

La ville lance un appel à projet pour recruter de nouveaux maraîchers et former un circuit court de production. L’agglomération dispose déjà de deux terrains : un de d’1,2 hectare situé au Corniguel et l’autre de 1,7 hectare près de Creac’h Gwen au dessus du bois de Stang Zu (près de l’allée de Kernoter). Jean-Claude le Goff, conseiller municipal à la ville de Quimper délégué à la ceinture maraîchère et à l’agriculture nous présente le projet et évoque des difficultés à trouver des terres agricoles disponibles.

La ceinture maraîchère se concrétise avec la signature d’un premier bail à ferme par Alexis Raud

Alexis Raud va quant à lui lancer son exploitation maraîchère dans la ceinture de Quimper courant janvier et son installation est en accord avec le projet national Quartier Fertile en 2019 par la ville de Quimper. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de mettre en avant l’alimentation de proximité et d’insister sur l’importance d’une alimentation saine et de qualité au sein des villes. Alexis Raud souhaite mettre en place un maraîchage diversifié avec une grande variété d’espèces légumières et peut-être, à terme ouvrir sa ferme au jeune public pour sensibiliser au concept de circuit-court. Ce projet répond également à un enjeu d’insertion sociale car il permet à de jeunes maraîchers de lancer leur exploitation en louant des terres à prix réduit. En outre, les légumes seront proposés directement sur les marchés de Quimper et aux écoles, ce qui apporte une sécurité financière aux producteurs.

Pour candidater il faut surtout être motivé et avoir un Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole (BPREA) et déposer son dossier auprès de Jérôme Le Pape, chargé de mission « eau et territoires » au GAB29 - j.lepape@agrobio-bretagne.org jusqu'au 30 novembre 2023.