Cartes Sonores du Monde, c'est une émission où on peut entendre les réflexions sur l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique des élèves de Dinéault, du Caire en Égypte et d'Oumé en Côte d'Ivoire.

Cette année, les élèves de l'école Pierre Douguet à Dinéault ont écrit des lettres sur l'environnement à des élèves en Côte d'Ivoire et en Égypte. Les GS-CP ont écrit sur la faune et la flore du Finistère, les CE sur les écogestes à l'école, et les CM sur les initiatives pour l'environnement qui existent localement.

A leur tour, les élèves de groupe scolaire de Oumé Koko en Côte d'Ivoire et les classes de CE du lycée Albert Camus au Caire en Égypte ont écrit sur la faune et la flore, sur le écogestes et sur les initiatives locales pour l'environnement.

Les élèves de Dinéault sont ensuite passés aux micros pour lire les lettres, réagir et commenter. Ils et elles avaient de nombreuses choses à dire et beaucoup d'idées pour lutter contre le dérèglement climatique ! Dans les 3 épisodes de l'émission Carte Sonore du Monde, vous pourrez savoir pourquoi la faune et la flore sont différentes entre ces trois pays, quels sont les écogestes mis en place par les enfants et les actions proposées par les adultes, et comment les enfants imaginent l'avenir de la planète !

Ce projet a été subventionné par la DRAC Bretagne et par le FONJEP (organisme rattaché au ministère de l'Europe et des affaires européennes).