L'association régionale "Danse à tous les étages" existe depuis 1997. Depuis quatre ans, grâce au festival CAP Danse, elle métamorphose l'agglomération de Concarneau Cornouaille (CCA) en territoire de danse. Une invitation à entrer dans la danse.

La programmation du festival CAP Danse est un savant mélange de spectacles, expositions, mises en mouvement, projections, masterclass...

Les artistes invités transforment les espaces, intérieurs et extérieurs en scènes éphémères. L'occasion de valoriser le patrimoine et le matrimoine des neuf communes concernées : Concarneau, Elliant, Melgven, Névez, Pont-Aven, Rosporden, Saint-Yvi, Tourc'h, Trégunc.

Ces rendez-vous artistiques, accessibles à tout le monde, explorent la danse sous toutes ses formes et dans sa diversité.

Si cet événement incontournable de septembre dure une dizaine de jours, l'action de "Danse à tous les étages" se déploie tout au long de l'année en Bretagne.

Ce reportage présente le projet porté par l'association devenue Centre de Développement Chorégraphique National itinérant (CDCN).

Pour rejoindre la danse ou par curiosité :

https://www.danseatouslesetages.org/

contact@danseatouslesetages.org

Rendez-vous en septembre 2026, pour la cinquième édition du Festival CAP Danse.