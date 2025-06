Cap Atlantique : l'aventure écologique et humanitaire de deux amis

Les deux amis Bastien Cessou et Louis Catelain se lancent dans un projet d'envergure : la navigation aller-retour de l'Atlantique en voilier, une initiative écologique et humanitaire.

Le site internet de l'association Cap Atlantique

Le compte Instagram Cap Atlantique

"Un voyage humain et écologique à travers l'Atlantique", voici le slogan de l'association Cap Atlantique des deux passionnés de bateau Louis et Bastien. Ce Brestois et ce Normand se sont rencontrés au cours de leurs études en Master de Tourisme et ont monté l'incroyable projet de traverser l'Atlantique en bateau à voile, seuls. Mais un des plus grands enjeux de ce voyage d'un an est bien d'en faire une aventure humanitaire et écoresponsable.

Naviguer différemment

Le Saint-Brandan partira de Brest en août 2025 pour s'engager dans un périple de 20 000 kilomètres passant par les Canaries, le Cap-Vert, la Guyane, l'arc antillais et revenant par les Açores. Le projet est environnemental et écologique puisque les deux amis mèneront des actions de sensibilisation à la préservation des écosystèmes marins auprès des plaisanciers tout au long de leurs escales. Le voyage est d'ailleurs organisé de façon à limiter au maximum l'impact écologique des deux hommes. D'autre part, ils organisent tout au long de l'été des nettoyages de plages et divers ateliers de sensibilisation dans le Finistère.

Des actions humanitaires au Cap-Vert

Pour le volet humanitaire de leur voyage, Bastien et Louis seront rejoints par Manon, dentiste, qui les aidera à mettre en place des activités de sensibilisation bucco-dentaire à Boa Vista auprès de plus de 700 enfants. Cette action solidaire s'accompagnera d'une distribution de dentifrices, brosses à dents, vêtements, fournitures scolaires... sur l'île.

Avec un retour prévu en juillet 2026, les deux amis partageront leurs aventures sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook et leur site) tout au long de la traversée.

Si vous souhaitez soutenir le projet de Bastien et Louis, vous pouvez faire un don à leur association sur hello asso : https://www.helloasso.com/associations/cap-atlantique