Saison 2025 : le recensement de retour dans les petites communes

Le 16 janvier le top départ sera donné pour la campagne de recensement 2025, qui s’achèvera le 22 février. Dans les communes de plus de 10 000 habitants elle a lieu chaque année, mais dans les plus petites communes ce n’est que tous les 5 ans. Une petite mise à jour va donc être nécessaire pour certains.

Et si vous ne vous rappelez plus de la marche à suivre, pas d’inquiétude : on est là pour vous tout vous expliquer !

Pour faire simple, le recensement est une opération de dénombrement des habitants et de collecte d’informations à leur sujet, comme leur âge, leur lieu de naissance ou leur activité professionnelle.

Ce vaste processus est assuré par l’INSEE, l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui va ensuite traiter les données accumulées.

Notez bien que cette campagne s’effectue à échelle locale, c’est-à-dire commune par commune.

Le recensement est essentiel pour adapter les équipements d’une ville aux besoins de sa population : savoir s' il faut construire des écoles ou implanter des hôpitaux par exemple.

Le gouvernement se sert aussi de l’enquête de recensement pour attribuer leur budget aux

communes.



La mission de réaliser cette campagne est confiée à des agents recenseurs recrutés en amont par les mairies. Ces agents recenseurs vont passer 2 fois dans les foyers concernés : la première pour les prévenir de la campagne de recensement, et la deuxième pour effectuer l’enquête.

Un processus virtualisé



Depuis 2015, presque tout se passe en ligne ! Il suffit de vous rendre sur le site le-recensement-et-moi.fr et d’y entrer les codes d’accès et mot de passe inscrits sur la notice d’information que vous avez reçue par courrier, ou qu’un agent de recensement vous

a remis en main propre.

Vous saisissez ensuite vos informations de logement elles aussi présentes sur la notice, puis vous n’avez plus qu’à vous laisser guider par le questionnaire.

De plus en plus de communes encouragent leurs habitants à favoriser cette option

numérique, simple, intuitive et rapide.

Attention par contre si vous recevez par mail un questionnaire de recensement qui exige

une contrepartie financière, cette démarche est totalement gratuite !



Dans le cas où un foyer n’a pas accès au processus en ligne, il existe toujours la possibilité de remplir le questionnaire au format papier. Les habitants concernés conviendront alors d’une date avec l’agent de recensement pour qu'il vienne récupérer les documents, et pour aider à les remplir si besoin.