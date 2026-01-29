Camille Richon, chargée de recherche CNRS et océanographe au LEMAR, a donné une conférence à l'UBO le 29 Janvier 2026 sur le plastique dans l'océan et son impact.

Une conférence organisée dans le cadre des Jeudis de la transition écologique, conférences tout public proposées par l'Université de Bretagne occidentale

Océanographe et bio-géochimiste, Camille Richon travaille sur la pollution plastique dans les océans. Elle représente, à l'aide de modèles numériques, la distribution globale des microplastiques dans l'océan pour comprendre comment ils affectent les écosystèmes marins. Elle communique également ses recherches par l'animation de conférences et la médiation.

Chaque année, la production mondiale de plastique est de l'ordre de 450 millions de tonnes et que 2% de cette production se retrouve dans les océans. Le plastique est un terme générique, mais qui recouvre en fait de nombreux matériaux différents, tout comme on trouve dans l'océan différentes tailles de plastique allant de plusieurs mètres à des particules invisibles à l'œil humain. Les nano et micro plastiques étant les plus dangereux et produits par les plus gros déchets.

Les impacts de ces pollutions plastiques sont nombreux. Notamment celui sur la biodiversité marine, du fait de l'ingestion des plastiques et de leurs additifs par les animaux. Les solutions alternatives comme les plastiques biosourcés ou le recyclage sont souvent de "fausses bonnes idées" ; l'idéal étant de produire le moins possible de plastique et surtout d'arrêter de fabriquer des plastiques à usage unique comme les emballages.