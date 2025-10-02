Dans la bétaillère du Cale'Bar de Trégarvan

Un bar éphémère dans une bétaillère sur une cale au bord de L'Aulne, ajoutez-y un nom accrocheur qui respire fort la convivialité, saupoudrez le tout d'activité culturel et vous obtenez le Cale'Bar de Trégarvan.

Rémi, gérant du bar, revient sur les origines du bar, les étapes de sa construction et surtout comment ça marche. Pour illustrer la bonne ambiance qu'il règne sur le bar durant toute la période estivale, nous partageons un live de Banana Poulpe qui a eu lieu cet été, Ronan du groupe L'oreille cassée de Brest nous présente le groupe et nous explique l'importance pour eux de jouer dans des lieux comme Trégarvan. Enfin, le centre social de Châteaulin Polysonnance revient sur les actions de la ludothèque sur le site.