Le 5 avril, le café des voyageurs organise son "remue-méninges de printemps"

Aujourd’hui, LEM pose ses valises au Café des Voyageurs à Lanvéoc, un lieu chaleureux et atypique qui, depuis huit ans, tisse du lien au cœur de la presqu'île de Crozon. Aux côtés de Violaine, Erwan et Malik, nous replongeons dans l’histoire de ce café associatif, né d’une volonté commune de créer un espace de partage et d’échange. Retour sur ses débuts, ses valeurs fondatrices et les défis relevés pour en faire un lieu incontournable du territoire.

Le Café des Voyageurs ne se contente pas de regarder en arrière : il continue d’évoluer et d’innover ! Le 5 avril, l’équipe organise le "Remue-méninges de printemps", une journée de réflexion collective pour imaginer ensemble l’avenir du projet. Une occasion unique pour les habitués et les curieux de contribuer aux prochaines grandes étapes du café. Entre concerts, jeux, ateliers et moments de partage, le café reste un véritable moteur de convivialité et d’inclusion à Lanvéoc. Alors, prêt à embarquer dans cette belle aventure ?

Le printemps est enfin là, avec ses bourgeons et son soleil (parfois). Et au Café des Voyageurs, ça bourgeonne aussi avec une programmation riche et festive à découvrir sur le site des Voyageurs !

📝 Pensez à vous inscrire pour le Remue-méninges et à adhérer au café pour le soutenir !