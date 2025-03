Du 18 au 20 avril 2025, Brest vibrera au rythme du Brest Urban Trail (BrUT), un événement sportif engagé qui met cette année un accent particulier sur le sport santé et l’accessibilité pour tous. Pour en parler, le LEM active son mode sport !

Un trail urbain engagé pour la santé et l’inclusion

Le Brest Urban Trail ne se limite pas à une simple course en ville : c’est un véritable engagement en faveur du sport pour tous. En amont de l’événement, le 14 mars, une conférence "Sport & Santé" réunira experts et sportifs pour sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique et lutter contre la sédentarité.

Cette année, le BrUT innove avec des parcours adaptés : un 4 km et un 8 km accessibles aux personnes en fauteuil roulant, sans obstacles, et des bénévoles mobilisés pour accompagner celles et ceux qui en ont besoin. En partenariat avec des associations locales, des programmes d'entraînement sont proposés aux publics éloignés de la pratique sportive.

Un village dédié au sport et à la prévention

Du 19 au 20 avril, aux Ateliers des Capucins, le Village du Brest Urban Trail accueillera coureurs et visiteurs avec des animations variées : un stand de bilan sportif pour évaluer sa condition physique, des formations aux gestes de premiers secours, et des rencontres avec des acteurs du sport santé.

Les actus sportives bretonnes avec Hugo

Comme chaque mois, Hugo nous propose un tour d’horizon complet des actus sportives bretonnes, des performances marquantes aux événements à ne pas manquer. Et en fin d’émission, il reviendra sur les polémiques autour de l’arbitrage dans sa météo sportive du mois.

Envie de relever le défi ? Il est encore temps de s’inscrire ! Toutes les infos sur www.bresturbantrail.fr.