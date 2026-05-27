À la forest school Brins d'éveil de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, on accueille les enfants à besoins particuliers : ceux qui ont des troubles du neurodéveloppement (déficit de l'attention, autisme), des phobies sociales ou d'autres difficultés. Un programme de soutien à la parentalité et des groupes parent-enfant seront proposés à la rentrée 2026.

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Une vingtaine de familles sont adhérentes à la forest school Brins d'éveil. Si les enfants sont régulièrement accueillis, ce n'était pas forcément le cas des parents. Des temps d'échange ont été proposés ponctuellement, mais il n'y avait pas de financement pour rémunérer la professionnelle encadrante.

Pourtant, la demande est bien là, depuis le début. Avoir un enfant à besoins spécifiques, des troubles du neurodéveloppement comme le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA TDAH), des troubles du spectre autistique (TSA), des phobies scolaires ou d'autres difficultés, c'est souvent déroutant. Après le diagnostic, on n'est pas forcément accompagné de près.

Or, les méthodes qui peuvent permettre aux parents de mieux comprendre leur enfant et d'adapter leurs postures ou l'environnement de l'enfant existent et sont efficaces. Même dans les cas les plus douloureux, lorsqu'il y a de la part de l'enfant de la violence, et donc de la peur de la part des parents (enfant-tyran).

Typhaine Gaillard et ses collègues pédagogues ont été formées à ces méthodes, voire les ont testées personnellement.

Être accueilli avec bienveillance et découvrir les nombreuses méthodes pédagogiques adaptées aux enfants à besoins spécifiques

Déjà, les méthodes de pédagogie dans la nature sont en soi bénéfiques aux enfants et aux parents. Une présence à Brins d'éveil permet de comprendre la puissance bénéfique de ce cadre extérieur, des éléments naturels, etc.

S'y ajoutent les Programmes d'entraînement aux habilités parentales. La méthode Barkley notamment ; l'accompagnement en analyse fonctionnelle permet de détecter les véritables causes d'un comportement de son enfant et de ne pas culpabiliser ou se remettre en cause en tant que parent. Elle permet aussi de développer les comportements positifs de l'enfant au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas.

Pour l'autisme, la méthode Teacch permet d'aménager la structuration du temps et de l'espace pour que l'enfant se l'approprie. On peut citer aussi la CAA, Communication alternative et améliorée, plurimodale qui utilise les signes (en langage Makaton), les pictogrammes et les objets en plus des mots pour communiquer avec son enfant. La méthode React pour guider les parents d'un enfant-tyran : mettre en place un réseau d'autres adultes qui vont venir réguler, voire empêcher la crise.

Face aux demandes auxquelles l'équipe de Brins d'éveil était confrontée, l'association a décidé de lancer la saison 2026/27 des groupes parent-enfant. Les familles se retrouveront un mercredi sur deux à la forest school. Le nombre de places étant limité, il faut se faire connaître auprès de Brins d'éveil.

D'autres informations sur les forest schools sur le site du Réseau français de pédagogie par la nature.