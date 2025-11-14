Dans la "forest school" de Brins d'éveil à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, au bord de l'Aulne, on renoue avec ses sens pour les apprivoiser. Les difficultés sensorielles liées aux troubles du neuro-développement deviennent des superpouvoirs.

La page Facebook de Brins d'éveil

Dans le monde sur-stimulant et saturé d'informations que nous nous sommes construits, tout le monde peut éprouver de soudaines fatigues du cerveau, au supermarché un samedi, dans un bistrot très fréquenté ou sur le quai d'un port en été... cette impression que nos sens sont trop sollicités, qu'il y a trop à voir, à entendre, à sentir.

Pour les personnes qui souffrent de troubles du neurodéveloppement comme les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou les troubles du spectre autistique (TSA), ce peut être encore plus perturbant puisque leurs cerveaux ont du mal à sélectionner les stimuli. Inversement, certaines personnes peuvent éprouver des moments d'hyposensibilité (cet enfant qui se perd dans ce qu'il voit et devient insensible aux appels de ses parents).

Le principe des forest school est déjà de nous reconnecter avec l'univers dans lequel nos sens ont évolué pendant des millénaires : la nature, le monde sauvage. Un univers dans lequel les sens sont certes sollicités, mais différemment de ce que peut provoquer en nous un milieu artificiel ou un écran. "Les enfants TDAH deviennent des pisteurs hors pairs quand ils sont sur le site de Brins d'éveil, confie Typhaine Gaillard, éducatrice spécialisée qui les accompagne dans sa forest shool. Ils sont les premiers à repérer les traces d'animaux, les insectes ou les champignons cachés sous les feuilles. Leur capacité à tout remarquer devient un superpouvoir en milieu sauvage".