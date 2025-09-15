Brins d'eveil expose les spécificités sensorielles liées à l'autisme et aux TDAH

Brins d'éveil, la forest school de Pont-de-Buis, accompagne les enfants autistes ou avec un TDAH qui vivent souvent le monde comme une source de stimulations intenses. Ces sensibilités sensorielles peuvent provoquer stress, agitation ou repli.

Typhaine Gaillard construit des ateliers en forêt, un cadre apaisant, loin du tumulte quotidien. Le chant des oiseaux, le contact avec les arbres, le rythme lent des saisons : autant d’éléments qui favorisent la régulation sensorielle et émotionnelle. Ces activités permettent aussi de bouger librement, d’explorer avec les sens, et de renforcer l’attention sans pression.

Typhaine nous explique toutes les particularités les plus fréquentes chez ces enfants spéciaux, comment réagissent-ils aux stimuli, elle nous explique et nous apprend aussi à évaluer, à différencier une hypersensibilité d'une hypersensibilité.