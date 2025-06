Parmi les bénévoles historiques de l'association Bretagne vivante, Laurent Gager est aussi secrétaire de l'Association française de lichenologie. Il nous fait découvrir les lichens, ces hybrides champignons en symbiose avec des algues.

Les lichens existent depuis des millions d'années. Ce ne sont ni des végétaux ni des animaux. Il s'agit en fait de champignons qui hébergent en leur thalle (leur corps) des algues, parfois des cyanobactéries, avec lesquelles une association s'est créée.

Une association entre champignon et algue

On appelle cela la symbiose : les algues, bien qu'à l'intérieur du lichen, assurent la photosynthèse et produisent à partir de la lumière et du CO2 une matière organique qui nourrit les champignons. Ces derniers, en échange, assurent aux algues un milieu protégé, notamment en régulant l'humidité ambiante.

Des lichens présents dans tous les terrains du monde

Les spécialistes ont identifié quelques 20 000 espèces de lichens, dont environ 1200 en Bretagne. Ces êtres s'installent partout, sur des supports végétaux ou minéraux : troncs d'arbres, carrosseries de voitures, rochers, et même coquilles des berniques (brenig) sur nos côtes. Il y a des lichens dans les déserts froids (sous la neige de Laponie où ils sont broutés par les rennes l'hiver) ou chauds, sur l'estran, en forêt...

La forêt du Cranou en centre Finistère est d'ailleurs riche en lichens car les arbres y sont âgés et les lichens ont eu le temps de s'y installer et de prospérer.

Des indicateurs de pollution atmosphérique en ville

La vie des lichens est plus difficile en ville en raison des pollutions atmosphériques : les particules de combustion des cheminées leur ont beaucoup nuit, puis celles de nos carburants soufrés...leur situation s'améliore au fil des luttes contre ces émissions. Les lichenologues suivent leurs populations pour évaluer l'état de l'environnement.