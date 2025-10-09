L'association Bretagne vivante, comme tant d'autres, fonctionne aussi grâce à ses bénévoles. L'opération Regain incite à la biodiversité ordinaire dans les jardins particuliers et c'est l'occasion de diversifier les adhésions et la mobilisation.

L'association Bretagne vivante peut compter sur 4800 personnes qui cotisent et environ 400 qui s'impliquent dans la vie de l'association pour aider les 75 salariés. Des chiffres qui semblent plutôt impressionnants ; et de fait, l'association naturaliste, créée en 1959 pour gérer les réserves naturelles, tient depuis plus de soixante ans. Elle va cependant se mobiliser le 11 octobre 2025 à l'occasion de la journée d'action des associations "ça ne tient plus". Notre invité Patrick Larinier, secrétaire de l'antenne Trégor-Goëlo participe à l'organisation d'un rassemblement sur la place de la République de Paimpol. L'administrateur s'inquiète notamment des restrictions budgétaires qui conduiront inévitablement à la baisse des commandes publiques ; d'où moins de moyens pour la gestion des réserves, le maintien de l'emploi salarié et la réalisation des inventaires ou des observations de faune et flore.

Bénévolat vieillissant et à la carte

Gestionnaire de métier, Patrick s'est installé en Bretagne une fois retraité et c'est par la réserve Paule-Lapicque que son épouse et lui sont arrivés à Bretagne vivante. Neuf ans plus tard, ils en sont membres actifs, selon leurs compétences et appétences. Patrick fait profiter l'association de ses capacités d'organisation. Son épouse s'est formée à l'observation de l'estran.

Le profil des bénévoles est plutôt âgé (une majorité à la retraite), de niveau social plutôt aisé. Souvent, les bénévoles de Bretagne vivante s'impliquent dans d'autres associations, ce qui nécessite de s'adapter et de proposer un bénévolat à la carte. Certaines actions mobilisent davantage, comme les chantiers (débroussaillage, entretien des espaces) ou l'observation de la faune. D'autres actions militantes attirent moins, comme la tenue d'un stand lors d'un événement ou d'un forum... Quoi qu'il en soit, le bénévolat à Bretagne vivante peut être très formateur !

L'opération Regain attire des bénévoles plus jeunes

Patrick Larinier s'intéresse désormais à la "biodiversité ordinaire", non plus celle des réserves naturelles, mais celles des jardins. En France, nos jardins représentent trois fois plus de surface que les réserves naturelles ; eux aussi peuvent donc être des réserves de biodiversité ! En évitant de labourer son sol (ce qui nuit à la micro-faune qui le travaille déjà), en laissant certaines parties de son gazon non tondues, en proscrivant les pesticides, en laissant quelques coupelles d'eau pour permettre aux animaux de boire, en changeant régulièrement l'eau pour éliminer les larves de moustiques...

En 2021, Bretagne vivante a donc lancé l'opération Regain pour les personnes désireuses de favoriser la biodiversité dans leurs jardins. Les jardinières et jardiniers de Regain signent une charte des bonnes pratiques et Bretagne vivante anime leur réseau pour leur permettre de partager leurs expériences et répondre à leurs interrogations techniques. Cette opération a permis de rajeunir le profil des bénévoles qui sont alors plutôt des jeunes couples avec enfants.