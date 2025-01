Chaque mois dans Lem, l'association Breizh Europe Finistère nous aide à comprendre les enjeux de la politique de l'Union européenne : analyses et interviews. À quelques jours des élections européennes du 9 juin 2024, voici le récit d'une journée type d'un personnage fictif, passée au filtre de la politique européenne.

Chronique de Maël Cordeau et Josselin Chesnel

Aujourd'hui, nous vous proposons un itinéraire européen, puisque nous allons suivre Léa, citoyenne de Bretagne, Française et Européenne. En effet, à l'approche du scrutin du dimanche 9 juin 2024, il nous semble important d'insister sur l'omniprésence européenne dans nos vies quotidiennes.

Préparez-vous, donc, à découvrir comment l'UE influence notre quotidien à travers des exemples concrets. Nous n'avons pas forcé le trait et nous ne sommes pas financés par la Commission européenne !

Plongeons dans le quotidien breton, et donc européen, de Léa…

L’Union européenne et le petit-déjeuner de qualité

Léa se réveille le vendredi 7 juin 2024, avec une douce lumière naturelle qui filtre à travers ses rideaux... Elle se prépare un petit-déjeuner sain, avec des fruits frais, du pain bio, et un délicieux café issu du commerce équitable.

Si ces produits sont effectivement disponibles, c'est grâce aux régulations de l'UE sur la qualité, certes, mais aussi la traçabilité des aliments. En garantissant des normes élevées – le verbe garantir est important, l'UE permet à Léa de commencer sa journée avec de bons produits à ingérer. L'Union européenne dispose en fait des standards les plus élevés au monde, en matière de produits alimentaires. C'est un léger motif de fierté pour Léa qui en a conscience.

Les vêtements de Léa plus socialement et écologiquement responsables

Après son petit-déjeuner, Léa s'habille. Tout en s'habillant, elle se souvient d'un reportage sur les conditions de fabrication des vêtements de certaines grandes marques. Mais il y a une bonne nouvelle : le Parlement européen a initié un ambitieux travail pour supprimer les biens de consommation issus du travail forcé, puisque nombreux sont les vêtements fabriqués par des êtres humains esclavagisés. Ce travail mené durant les cinq dernières années devrait voir le jour lors de la prochaine législature.

Une piste cyclable financée par des fonds européens

Puis Léa monte sur son vélo électrique afin se rendre au travail. Elle emprunte la toute nouvelle piste cyclable sécurisée, bien entretenue, financée en partie par des fonds européens que sa commune est allée chercher auprès de la région, qui elle-même dispose d'enveloppes d'argent européen qu'elle redistribue selon les projets.

Au cours de son trajet, elle écoute les informations, les journalistes de radio Europa rappellent la tenue des élections le dimanche 9 juin 2024 : "N'oubliez pas, ces élections sont historiques tant elles sont parsemées d'enjeux planétaires !", "Il n'y a qu'un seul tour !". Léa se promet d'aller déposer un peu d'espoir dans l'urne de sa commune avant d'aller manger chez ses amis.

Plusieurs milliards d’euros pour financer la fibre optique en Europe

En arrivant à son bureau, Léa allume son ordinateur et se connecte à une réunion virtuelle avec des collègues situés à Malte et à Chypre. En effet, Léa travail sur un vaste projet qui vise à faire converger les cultures insulaires européennes, et sa mission est financée par une nouvelle enveloppe d'argent européen, qui vise spécifiquement à rapprocher les peuples d'Europe. C'est grâce à l'investissement de l'UE et au vote du budget par les députés européens que la Région a pu bénéficier d'une enveloppe de plusieurs milliards d'euros qui permet aussi, parmi tant d'autres choses, de déployer la fibre partout, peu à peu, et de tenir ces réunions professionnelles dans de bonnes conditions.

Une population européenne qui peut circuler et s’installer librement dans l'espace Schengen

Pour la pause déjeuner, Léa se rend dans le très célèbre restaurant estonien de sa ville. Toute une famille estonienne a choisi de faire l'expérience de la libre circulation et décidé de tout plaquer pour venir partager ses recettes culinaires dans cette ville, au point de faire du restaurant familial une référence régionale. Léa aime beaucoup y aller, y apprend plein de choses lorsqu'elle échange avec les tenanciers, et se rend de plus en plus compte combien cette famille n'aurait j mais pu se lancer dans cette aventure avant l'intégration du pays dans l'espace Schengen.

Cybersécurité à l’échelle européenne

En début d'après-midi, c'est la catastrophe, car Léa reçoit une notification de sa banque concernant une vaste tentative de fraude. Mais fort heureusement, et notamment grâce aux nouvelles mesures de régulations européennes et des coopérations nationales européennes en matière de cybersécurité, ses informations personnelles sont sécurisées, et la situation rapidement résolue.

Après le travail, Léa se rend avec son vélo à la médiathèque de son quartier, récemment modernisée grâce à des fonds européens. Elle avait par ailleurs été construite avec des millions d'euros d'argent européen. Pour éviter un détour, elle monte avec son vélo dans le tramway, lui-même construit avec des fonds européens massifs pensés pour favoriser les transports peu émetteurs. A la médiathèque, elle emprunte quelques livres, et utilise les ressources numériques disponibles sur les ordinateurs en libre accès pour ses projets personnels et professionnels.

Soutien européen à la création artistique

Plus tard dans la soirée, Léa et ses amis décident de regarder un film européen primé. Ils vont au cinéma en tramway pour ce faire. Ce film et comme beaucoup d'autres a été financé par le pr gramme Creative Europe, qui soutient financièrement la production et la diffusion de contenus culturels de qualité. Malheureusement il n'a pas eu le prix Lux, un prix décerné par le Parlement européen, c'est son voisin Albanais qui l'a reçu.

Les droits des voyageurs standardisés

Pour terminer sa journée, Léa rentre chez elle et réserve un week-end à Rome, mais sans Etienne Daho. Grâce à l'espace Schengen, elle peut voyager facilement sans avoir à montrer son passeport aux frontières. De plus, si son moyen de transport a du retard, elle sait que les droits des passagers en cas de retard ou d'annulation sont garantis par l'UE. Elle est sereine car elle sait qu'elle sera remboursée.

Rappels utiles avant de voter aux élections européennes du 9 juin 2024

Alors voilà une journée typique de Léa. Comme vous le constatez, les décisions européennes peuvent avoir un impact immédiat dans notre quotidien. Sur le plan de la consommation, l'UE est même en principe faite pour faciliter la vie de ses citoyens.

Sachez enfin que ce sont les nouveaux députés européens qui voteront les prochaines orientations budgétaires européennes. En fonction du résultat de cette élection, les répercussions peuvent donc être considérables, vous en avez l'exemple avec ce qu'il se passe dans la vie de Léa.

Le rôle de Breizh Europe France n'est pas de vous dire pour qui voter. En revanche, et en attendant les professions de foi des listes candidates, vous trouverez facilement sur Internet, par le biais de sources d'informations fiables et vérifiées, des informations sur les 38 listes déposées en France pour le scrutin européen.

Pour pousser votre réflexion, vous pouvez donc vous demander si vous voulez plus ou moins d'Europe et d'Union européenne, plus ou moins de mesures qui visent à la lutte contre le dérèglement climatique, plus ou moins (ou mieux) de contrôle aux frontières et d'accueil, plus ou moins d'Europe sociale, etc.

Un dernier rappel s'impose, il s'agit d'un scrutin européen : cette élection vise à donner une nouvelle dynamique à la coopération entre les 27 États membres. Les 81 futurs députés européens français, à moins d'avoir d'excellentes capacités de négociation, auront un pouvoir dilué parmi leurs quasiment 650 autres collègues et leurs propres préoccupations nationales. Quelques exemples : l'Espagne et son instabilité régionaliste autonomiste indépendantiste, ou encore l'augmentation drastique des températures, qui a déjà un impact sur son agriculture sur laquelle l'alimentation de beaucoup d'Européens repose pourtant. Les pays baltes, qui sont directement menacés par la Russie. La Bulgarie, avec ses réformes pour intégrer pleinement le marché unique en 2025. L'Allemagne, qui est l'un des pays de l'UE les plus touchés par le déficit démographique.

Autant de défis qui auront du poids lors des négociations…

Souvenez-vous donc vraiment que chaque voix compte. Qu'il s'agit d'une élection en 1 seul tour, et donc en 1 seul jour. Que vous ne pourrez pas vous rattraper dans un hypothétique second tour. Qu'il faut obtenir un score d'au moins 5 %, en France, pour obtenir des députés européens dans les hémicycles de Bruxelles et de Strasbourg. Qu'il y a une situation nationale faite de 37 listes. Que l'on va donner un cap de 5 nouvelles années et perspectives à l'Union, au continent européen et même au monde.