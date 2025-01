Chaque mois dans Lem, l'association Breizh Europe Finistère nous aide à comprendre les enjeux de la politique de l'Union européenne : analyses et interviews. Ce mois de novembre 2023, l'association décortique les partis politiques qui composent le Parlement européen.

Le site internet de Breizh Europe Finistère

Chronique à deux voix réalisée par Maël Cordeau et Claire Thuillez

Pour comprendre la composition du Parlement européen et plus spécifiquement les groupes politiques qui le composent, il faut reprendre les quelques fondamentaux du Parlement européen. Il représente les citoyennes et les citoyens de l'Union européenne et joue un rôle clé dans

la législation européenne. Il est composé de députés élus directement par les populations des États membres tous les cinq ans : c’est le fameux suffrage universel direct durement acquis.

Les enjeux des élections européennes de 2024

Les élections européennes à venir sont déterminantes : d'elles dépendra non seulement la répartition des sièges au Parlement, mais aussi la direction politique de l'Union pour les cinq années à venir. Contrairement à ce que l’on entend souvent, c’est un moment où les citoyens peuvent véritablement influencer l'avenir de l'Europe. Au cours des 4 dernières années, certains députés ont mené, au nom de leur groupe, de

véritables combats pour légiférer l’Union européenne. D’ailleurs ces nouvelles mesures ont cassé cette vieille image d’institution ultralibérale qui colle à la peau de l’UE.

Des différents groupes européens et de leurs idées

Les députés sont le moteur du Parlement. Ils ne siègent pas par nationalité, mais par affinités politiques, formant des groupes. Chaque groupe

reflète une tendance politique particulière, allant des conservateurs aux progressistes, en passant par les verts et les libéraux. En fait, ces groupes politiques sont de véritables mosaïques composés de députés issus des partis politiques nationaux. Prenons par exemple le groupe

du Parti populaire européen (PPE), qui rassemble des partis de centre-droit. Le PPE est composé par le PP espagnol, les Républicains pour la France, la CDU pour l'Allemagne, le parti d’Angela Merkel. C’est notamment grâce à cette diversité de partis et de particularismes nationaux que les groupes du Parlement européen sont si riches. Ainsi chaque groupe a sa propre vision européenne et de facto influence la législation européenne.

En ce qui concerne les idéaux de ces groupes, il y a donc le PPE, un groupe de centre-droit qui prône des politiques de marché libre, mais avec une certaine régulation. C’est un groupe pro-européen, c’est-à-dire qu’il participe depuis toujours à la construction européenne. Le PPE reste néanmoins un groupe plutôt conservateur.

Ensuite, il y a l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates que l’on appelle plus communément le S&D. C’est l’autre groupe traditionnel du Parlement. C’est donc un groupe de centre-gauche qui se concentre sur les droits sociaux, l'égalité et surtout la régulation et le contrôle.

Renew Europe, composé de libéraux et de centristes, favorise l'innovation, le marché unique et l'intégration européenne. Souvent on l’appelle le groupe pivot puisqu’il oscille constamment entre la droite et gauche du Parlement.

Les Verts/ALE mettent l'accent sur les politiques environnementales, la régulation et les droits sociaux.

Le groupe The left, situé sur l’extrême gauche du Parlement, ici la vision est plus souverainiste parfois presque eurosceptique !

Et enfin, il y a deux groupes d’extrême droite : Identité et Démocratie le plus nationaliste, le plus eurosceptique, quoique maintenant les choses évoluent notamment pour la France. Et le le CRE pour Conservateurs et réformistes européens. Ce qui les différencie, c'est clairement la question géopolitique. Le premier est prorusse tandis que le second est pro-ukrainien. Ajoutons que CRE est plus conservateurs qu’il n’est

anti européen.

Entre vision partisane nationale et orientation du groupe européen, un équilibre à trouver

Cette vaste gamme de visions politiques reflète donc bien la diversité des opinions et des cultures au sein de l'UE. C'est très spécifique au Parlement européen et c’est ce qui le rend si dynamique. Pour autant cette diversité peut s’avérer compliquée lorsqu’il faut légiférer. En effet, si les partis nationaux partagent des idéologies similaires, leurs réalités sont très différentes. Par exemple, un pays comme la Pologne est très engagé sur la question de la guerre en Ukraine, l’Italie sur la migration ou encore les Pays-Bas sur la question de la montée des eaux. Dès lors, il arrive que l’on observe des divisions dans les groupes lors de certains votes. Les députés doivent donc trouver l’équilibre entre la défense des intérêts des citoyens de leur nation tout en tenant compte des autres Européennes et Européens.

Si on vous parle des groupes politiques, c'est parce que les élections vont avoir une influence sur leur composition actuelle. Comme à

l'Assemblée nationale en France, les groupes sont mobiles, ils peuvent évoluer, se disloquer etc. Au Parlement européen c'est le même principe, mais ces mouvements sont plus rares. Donc quand on vote par exemple pour Europe écologie les verts en France, on fait grandir les rangs des verts au PE, mais on vous le disait il y a des nuances, un vert français est très différent d'un vert néerlandais. Par exemple en France, la tendance sera plutôt du côté de la réduction des inégalités sociales via le service public tandis qu’aux Pays-Bas, la vision sera peut être un peu plus libérale au sens de la diversité des moyens d’actions notamment l'entreprenariat. Ces légère nuances sont dues aux histoires et enjeux nationaux, mais elles ne sont pas nécessairement opposables, bien au contraire.

Interactions et coopérations entre groupes au Parlement européen

Quand on parle des groupes du Parlement européen, il est intéressant de regarder comment ces groupes interagissent et coopèrent. On vous le disait les groupes sont très divers pour autant ils n’ont pas d’autre choix que de travailler ensemble. Si on prend toujours l’exemple des verts, afin de proposer des mesures environnementales ils n’ont pas d’autres choix que d’aller dialoguer avec l’aile gauche et le centre pour prétendre à une majorité et donc l’adoption d’un texte. Le Parlement est de nature plutôt consensuelle ce qui encourage la collaboration et le compromis. Bien souvent ces compromis se font en commission de travail thématique. Ensuite les projets sont votés en plénière avec les 705 autres députés. Il y a donc tout un travail de conviction à mettre en place autour des projets.

Néanmoins, il arrive que des compromis vident les textes législatifs de leur substance. C'est-à-dire qu’ils deviennent un peu creux et donc sans mesure phare. Mais cela fait partie du jeu politique, puisqu’il faut que ces textes soient adaptés aux diversités économiques et sociétales des 27 États membres. Attention, nous ne sommes pas en train de dire que la législation européenne est creuse et inutile mais vous entendrez souvent cet argument lors de la campagne qui arrive. Ajoutons aussi que les désaccords en politique sont souvent une source de nouvelles idées, d’ailleurs cela est valable dans tous les domaines. En cas de désaccord, il devient nécessaire d'approfondir les choses.

Travail entre Parlement et Conseil de l'UE

Par ailleurs, le Parlement ne travaille pas seul, une autre facette du jeu politique européen prend toute sa place dans ce que l’on appelle la codécision avec le Conseil de l’Union européenne. Cela fonctionne un peu comme la navette parlementaire entre le sénat et l’assemblée nationale. Au conseil de l’UE ce sont les ministres des États membres qui siègent et qui dialoguent, par conséquent les orientations dépendent directement des élections nationales. Ce point sert surtout à montrer que tout est interconnecté. Mais attention il faut toujours garder à l’esprit que les élections européennes c’est au niveau continental, aujourd’hui même mondial et non au seul niveau de la France.

Une extrême-droite majoritaire aux élections européennes 2024 ?

En ce qui concerne les élections qui arrivent, il existe déjà des sondages d’opinion pour la France qui positionne l’extrême droite comme gagnante.

C’était déjà le cas en 2019. Pour autant les groupes majoritaires restent le S&D et le PPE, mais l’extrême droite se retrouvera très certainement renforcée au niveau européen. Aujourd’hui il est très difficile de se projeter dans ces élections notamment du fait des situations nationales de certains États. En effet, en Pologne, il y a eu un très fort basculement politique et il est difficile de savoir si ce changement se produira aussi au niveau européen. Les Pays-Bas ont eu mercredi dernier des élections législatives où l’extrême droite est arrivée très nettement en tête du scrutin. Si cet élément est inquiétant, il n'est pas une fin en soi, les deux autres alliances pourraient faire une coalition et se maintenir à la tête du pays. Il y a aussi l’Espagne qui de son côté se trouve aussi dans une situation délicate après l’accord trouvé par Pedro Sanchez le Premier ministre pour se maintenir au pouvoir.

Ces élections européennes seront une étape majeure du projet européen et elles risquent d’être pleines de rebondissements.

La nouvelle composition du Parlement européen aura donc une incidence sur la politique européenne.

En outre, le Parlement est l’interface entre les citoyens et la Commission européenne. Ce sont les députés européens qui élisent le ou

la présidente de la Commission européenne. Traditionnellement c’est la tête de liste européenne du groupe vainqueur qui devient présidente, sauf en 2019 mais le Parlement à réaffirmé sa volonté de proposer des candidats du PE plutôt que des noms qui émanent du Conseil européen. Enfin le dernier rôle primordial du Parlement européen après l’élection, c’est l’audition des 27 personnes proposées aux postes de commissaires européens. C’est encore un moyen de contrôle de la Commission européenne et nécessairement tous ces éléments dépendent des élections, c’est pourquoi elles sont fondamentales.