Chaque mois dans Lem, l'association Breizh Europe France nous aide à comprendre les enjeux de la politique de l'Union européenne : analyses et interviews. Voici un point sur les listes en lice aux élections européennes du 9 juin 2024, alors que l'association organise un débat à Brest le 2 avril 2024.

L'équipe de Breizh Europe France - B[r]EF, aux côtés des étudiants de l'UBO, organise un grand débat en prélude aux élections européennes le mardi 2 avril 2024, à 18h30, dans l'amphi Guilcher de la Fac Segalen de Brest. Le nombre de places est limité à 400, il est donc préférable de s'inscrire en ligne.

Chronique de Maël Cordeau

Les élections européennes auront lieu le 09 juin 2024. Ces élections permettent de renouveler les députés européens du Parlement européen pour les 5 prochaines années à venir donc jusqu'en 2029, autant dire c'est une période politique très critique qui s'ouvre notamment au regard des nombreux défis du continent et du monde.

Les spécificités du scrutin des élections européennes

Les élections européennes se déroulent en un seul et unique tour et que les sièges sont définis de manière proportionnelle avec un seuil à 5 %. Autrement dit, il faut qu'une liste obtienne au minimum 5 % des voix pour obtenir au moins 5 députés. D'ailleurs 1 % équivaut presque à 1 député donc 16 %, 16 députés, 23 %, 23 députés.

L'autre spécificité ce cette élection c'est que les partis et mouvements politiques présentent des listes de 81 noms et le jour du vote on ne vote que pour une seule liste.

N'oubliez pas de vérifier votre inscription sur les listes électorales, c'est à faire avant le 3 mai 2024, personne n'est à l'abri d'une mauvaise surprise.

Enjeux des élections européennes 2024

Les observateurs politiques attendaient depuis le mois de septembre dernier de savoir si oui ou non la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen souhaitait briguer un nouveau mandat. Après quelques déconvenues, notamment les membres des Républicains en France qui ne souhaitaient pas voter pour sa nouvelle candidature lors du congrès du Parti populaire européen – la droite traditionnelle européenne, sa candidature est donc bien validée et elle est désormais cheffe de file pour cette nouvelle élection sans pour autant être candidate sur une liste en Allemagne.

Les Écologistes comme à leur habitude s'engagent dans cette élection avec un duo plutôt jeune formé par l’Allemande Terry Reintke et le Néerlandais Bas Eickhout. Tous les deux sont très connus au niveau européen, Terry Reintke pour avoir été l'une des plus jeunes députées européennes mais qui brigue déjà un troisième mandat et son colistier travaille déjà ardemment sur la question climatique.

Du côté du PSE, les sociaux démocrates européens, c'est l'ancien commissaire luxembourgeois Nicolas Schmit qui a été adoubé par le parti. Lors de la Commission von der Leyen, il a notamment travaillé sur les questions d'emploi précisément sur le devoir de vigilance qui vise à mieux prendre en compte les questions de responsabilité sociétale des entreprises.

Chez Renew Europe, le groupe centriste du Parlement et celui de la majorité présidentielle pour la France, les discussions ont été difficiles, c'est finalement trois personnes qui mèneront la liste : l'italien Sandro Gozi pour le PDE, le parti démocrate européen, l'allemande Marie-Agnes Strack- Zimmermann très connue pour sa maîtrise des sujets de défense qui représente l'ALDE, l'alliance des libéraux et démocrates européens et enfin Renaissance qui est représentée par Valérie Hayer, la cheffe de file en France.

Enfin pour les groupes des extrémités du Parlement européen c'est plus délicat.

D'abord à droite, chez les nationalistes, il n'y a pour le moment pas de chef de file de désigné, aussi bien pour Identité et démocratie le groupe où siège le Rassemblement national que pour les Conservateurs et Réformistes Européens (CRE) .

À gauche dans le groupe The Left classé comme gauche radicale c'est Walter Baier qui désigné, c'est un membre du parti communiste autrichien et comme l'actuelle présidente de la Commission européenne, il n'est pas candidat sur une liste en Autriche. Mais la France Insoumise en France et Sumar en Espagne ne soutiennent pas sa candidature.

Autant dire que beaucoup de groupes sont divisés avant même le début de campagne.

Ces représentantes et représentants de listes au niveau européen iront après l'élection briguer le poste à la tête de la Commission européenne, c'est ce qu'on appelle le système des spitzenkandidaten. Ces personnes devraient en théorie se présenter pour prendre la présidence de la Commission européenne avant que le Conseil européen ne fasse de proposition interne comme pour le cas d'Urusla von der Leyen en 2019.

D'ailleurs les députés européens ont récemment voté un texte qui réaffirme ce principe, nous verrons si les chefs d'État et de gouvernement des 27 sont prêts à tenir compte du vote des députés européens pour ce sujet démocratique primordial.

Les têtes de listes des élections européennes en France

En ce qui concerne la France, faisons un tour des chefs de file puisqu'ils sont enfin tous désignés, il ne manque plus que les compositions complètes de plusieurs listes. Pour établir ce panorama nous allons suivre les derniers sondages en partant du parti qui obtiendrait le minimum de voix.

Pour le PCF, parti communiste français, on sait depuis fin 2023 que c'est Léon Deffontaines qui va mener la liste puisque sa candidature a été confirmée par les militants communistes. Du haut de ses 27 ans, c'est d'ailleurs l'une des plus jeunes têtes de liste de ce scrutin. Léon Deffontaines est militant depuis de nombreuses année et à grandement participé à la campagne de la présidentielle de 2022. Sa candidature est accompagnée de celle d'André Chassaigne ou encore Emmanuel Maurel ce dernier est depuis 2019 député européen chez les insoumis. Aujourd'hui la liste PCF est créditée à moins de 5%.

Passons à Reconquête le parti d'Eric Zemmour qui s'est lancé dans la campagne européenne avec pour tête de liste Marion Maréchal. Marion Maréchal est aussi une jeune candidate, elle affrontera son ancienne famille politique en tant que cheffe de file de ce jeune parti. Pour Reconquête cette élection est cruciale du fait, on peut le dire, de la claque prise lors des résultats de la dernière présidentielle par rapport aux sondages. Reconquête doit donc se maintenir au dessus des 5% pour espérer avoir enfin des élus.

Après une longue attente pour LFI créditée à 7%, c'est Manon Aubry qui prendra les commandes de la liste. En effet, les insoumis souhaitaient partir à l'ascension des Européennes avec une liste commune de la gauche, une sorte de Nupes européenne. Les discussions ont vite été bouclées, du fait des profonds désaccords européens qui existent entre les formations politiques de gauche, ces décisions ont clairement été entériné après le nouvel embrasement du conflit israélo-palestinien le 07 octobre 2023. Pour LFI cette élection est déterminante, depuis 2022, le mouvement se réclame comme étant la seule force de gauche crédible capable de gagner en 2027. Avec cette nouvelle échéance électorale et ses résultats à venir les autres partis de gauche auront peut-être de nouveaux arguments à mettre dans la balance.

Les suivants sur la liste sont les Républicains avec une intention de vote à 7,6%. Pas trop de surprise , le parti reprend la même tête de liste : François-Xavier Bellamy l'un des deux philosophes de cette campagne. François-Xavier Bellamy a su imposer sa rigueur sur des sujets techniques, c'est donc assez naturellement qu'il reprend les rênes d'une campagne des Européennes même si d'autres noms circulaient en coulisses : notamment Michel Barnier l'ancien négociateur des accords du Brexit.

Après, ce sont les Verts conduits par Marie Toussaint qui s'imposent dans les sondages. En 2019 elle était sur la liste de Yannick Jadot aujourd'hui sénateur de Paris. Marie Toussaint est une jeune candidature, elle est juriste en droit international de l’environnement, on la connaît souvent grâce à l’Affaire du siècle, une très grande campagne qui visait à faire le bilan des manquements de la part de l'État français en matière de lutte contre le réchauffement climatique, (et il a été – à la fin – condamné). Les écologistes, comme le PCF ont lancé leur campagne plus tôt que les autres formations. Marie Toussaint sera accompagnée de David Corman, actuellement député européen.

La deuxième force de gauche la plus haute dans les sondages est la liste conduite par le philosophe, essayiste et depuis 2019 député européen Raphaël Glucksmann. Alors qu'en 2019, il avait remporté un peu plus de 6 % des suffrages, il repart aujourd'hui en tant que tête de liste pour Place publique son parti et le Parti socialiste avec pour le moment une intention de vote à plus de 12%, pour le moment sa liste fait partie de celles qui perdent le moins de points. Raphaël Glucksmann a conduit plusieurs combat d'ampleur notamment celui de la lutte contre le travail forcé et l’oppression du peuple ouïghours dans les camps en Chine dans le Xinjiang .

En seconde position dans les intentions de vote, la liste de Renaissance qui s'appelle besoin d'Europe, est conduite

par Valérie Hayer. Elle se présente comme fille d'agriculteur avec maintenant une expérience de 5 ans au coeur du Parlement européen. C'est aussi à elle que revient le record du plus grand bond en avant, en effet elle n'était que 19e en 2019. Après plusieurs mois d'attente, et de nombreux noms qui ont circulé dans la presse, nous sommes enfin fixés et savons déjà qu'elle conservera la ligne déjà enclenchée pendant les 5 dernières années. La liste est aujourd'hui à 18 % et est plutôt instable dans les sondages. Comme pour LFI cette élection est déterminante pour l'avenir du parti rappelons aussi l'engagement du créateur de ce mouvement à savoir lutter contre l'extrême droite alors qu'aujourd'hui Jordan Bardella porte une nouvelle fois la liste RN actuellement créditée à plus de 28% parfois 31%, du jamais vu.

Jordan Bardella le jeune poulain du Rassemblement national n'a presque rien à faire pour ces élections, tout est presque gagné d'avance. Après sa victoire en 2019, il repart pour un nouveau mandat à la tête d'une délégation de députés européens dont on cherche encore les résultats après 5 ans de mandat.



Par rapport à la proposition politique habituelle, il convient de noter le jeune âge des candidates et candidats pour cette élection du 09 juin 2024.

Nous ne détaillerons pas ici l'ensemble des micros partis qui se présentent et qui pourraient faire grimper le nombre de liste à plus de 20 le jour du vote.

Par ailleurs, nous tenons à préciser qu'il y a beaucoup de mouvements et que les résultats des sondages vont probablement évoluer d'ici juin. Nous ne sommes pas non plus à l'abri d'un cataclysme politique comme l'affaire Fillon en 2017 qui a rebattu toutes les cartes.