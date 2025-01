L'entreprise Breizh Bell transmet la magie des champignons en Finistère

Lancée en 2020, Breizh Bell est une entreprise innovante du Finistère qui s'intéresse aux champignons : production de champignons, production de mycélium, mais aussi formation et recherche. Grâce à ces créatures vivantes à part, Breizh Bell s'apprête aussi à régénérer les sols agricoles épuisés et à les dépolluer.

Deux ingénieurs qui sont passés des airs (plutôt l'aéronautique) au sol, voire au sous-sol... c'est la trajectoire des deux fondateurs de cette jeune entreprise née à Ploudiry en 2020. Depuis, l'activité s'est bien développée et diversifiée : culture de mycéliums vendus aux productrices et producteurs de champignons gastronomiques ou médicinaux (pleurotes, shiitakés, et d'autres moins connus...) mais aussi pour l'aide aux maraîchages (les champignons soignent les sols, certains préservent les tomates du mildiou...) vente de matériels de culture et formation !

Formation certifiante à la culture des champignons

En effet, les fondateurs de Breizh Bell ont rapidement constaté que les formations liées à la culture des champignons étaient assez rares et pauvres. L'entreprise est donc devenue la seule entreprise de myciculture française organisme de formation certifié Qualiopi, en partenariat avec le Centre de formation agricole de Kerliver à Hanvec ( formation certifiante). En outre, cette formation est axée low-tech (basse technologie) pour cultiver ses champignons en économisant ressources, eaux et énergie. Les biodéchets locaux (sciure de bois, drêche de bière, marc de café) peuvent servir de substrat à la culture. Est-il besoin de préciser que les mycéliums de Breizh Bell sont labellisés Agriculture biologique et même bientôt Nature et progrès ?

Des développements prometteurs pour la santé des sols

Le progrès parlons-en. Le domaine des champignons est immense et fascinant ; le règne des Fungi auxquels appartiennent ces êtres vivants se situe à part dans l'évolution, entre le végétal et l'animal. Les champignons ont été un peu les "oubliés" des biotechnologies mais on s'y intéresse de nouveau beaucoup et les développements sont prometteurs, pas seulement alimentaires ou médicaux. Le mycélium peut par exemple être transformé en matériau isolant pour le bâtiment. Dans le cas de Breizh Bell, la recherche et développement s'oriente vers le traitement des sols : enrichissement et réparation des sols agricoles appauvris en matière organique, et dépollution des sols (les champignons retiennent bon nombre de polluants comme les métaux lourds).