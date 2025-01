Une recyclerie boutique solidaire ouvre à Quimper dans le quartier du Moulin vert le 20 novembre 2024. Elle est l'œuvre de l'association La Source.

Portée par l'envie de réduire le gaspillage et de favoriser le réemploi des objets, Manuelle s'est lancé le défi de créer une association - La Source — et d'ouvrir une boutique solidaire. Appuyée par sa co-présidente Gaëtane, elle a pour idée de sensibiliser les publics et de récupérer les objets et vêtements destinés à être jetés, à la déchetterie de Quimper Nord, les jeudis de 14h à 17h. Tous ces trésors seront sauvés et revendus à petits prix dans la nouvelle boutique solidaire.

Le lancement de la boutique aura lieu le mercredi 20 novembre 2024, 1 Place Geneviève de Gaulle-Anthonioz, à l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets (du 16 au 24 novembre 2024).

Elle sera ouverte tous les mercredi/vendredi/samedi de 10h à 17h.