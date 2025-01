Quand Sophie Hamonet est arrivée à Quimper, elle a créé un premier blog pour découvrir la ville. Quand elle a déménagé à Landerneau, elle a fait de même - avec sa belle-sœur Nelly - et voici J'ai testé Landerneau, qui lui a aussi permis de rencontrer plein de gens sympas.

Le blog J'ai testé Landerneau

la page Facebook J'ai testé Landerneau

Sophie Hamonet a un métier et ce n'est pas celui d'influenceuse. Elle n'a jamais vraiment songé à vivre de son blog qui est plutôt un bon prétexte pour assouvir deux hobbies : écrire et rencontrer des gens. C'est en effet une bonne idée que de tenir un blog "art de vivre" (lifestyle) qui sert de prétexte pour explorer de près des commerces, des associations, des services de proximité. Sophie a d'abord lancé un blog à Quimper quand elle y est arrivée et elle l'a transféré à Landerneau quand elle a déménagé. Sa belle-soeur Nelly y participe aussi.

Un bon prétexte pour connaître sa ville et tisser des liens

L'idée est bien de découvrir et faire découvrir, de rencontrer des gens et d'en faire des articles mais ... seulement si on a aimé ; c'est le principe de base ! Moyennant quoi, un sujet ou un contact en appelle un autre et les blogueuses n'ont jamais fini de découvrir Landerneau et ses alentours. Sophie s'est même laissée entraîner dans plusieurs projets et participe à 3 ou 4 associations locales dont celle de la monnaie complémentaire Héol.