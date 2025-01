C'est un printemps fertile pour Blequin. Le dessinateur nous présente son troisième album de caricatures Vous êtes toujours là vous ? Certains de ses dessins et autres œuvres graphiques sont aussi exposées à l'auberge de jeunesse de Brest jusqu'au 2 avril 2024.

Lisez le Journal du professeur Blequin

Après Vivement la mort qu'on se repose un peu et Y a trop de monde sur la Terre , voici Vous êtes toujours là vous ? paru chez Yil édition. Une fois de plus, le titre donne le ton : on est dans l'humour acide voire noir, en tout cas dans la critique par le dessin. Sur 290 pages, Blequin caricature aussi bien les humains en général (et leurs travers) que des personnalités, de Gérard Depardieu à Anne Hidalgo en passant par Éric Zemmour ou Sophie Davant. Il imagine des statues équestres loufoques ou une série sur les 7 péchés capitaux avec ces célébrités ou lui-même.

Comme les dessins ont été réalisés entre 2019 et 2022, il est bien sûr question du traitement de l'épidémie de Covid 19 ou encore de la guerre en Ukraine, les élections législatives... tous les sujets d'actualité peuvent inspirer Blequin. La majorité des dessins sont en noir et blanc même si une touche de couleur s'invite parfois.

On peut commander l'ouvrage chez l'éditeur ou le trouver en librairie.

Le dessinateur travaille en ce moment sur un projet de bande-dessinée philosophique.

Blequin et son amie peintre Yaya L. exposent leurs œuvres à l’Auberge de jeunesse de Brest (5 rue de Kerbriant, port du moulin blanc) jusqu'au 2 avril 2024.



Et le dessinateur participe aussi à l'exposition Pluie de toiles, organisée par l’Armoricaine de Brest, qui se tient jusqu'au 30 mars 2024 dans le hall d’honneur de l’Hôtel de ville de Brest. Ouverture tous les jours de 14h à 18h sauf le dimanche.



Benoit Quinquis sera par ailleurs à la librairie Dialogues de Brest le samedi 23 mars 2024 pour dédicacer Voyage en Normalaisie le récit autobiographique de son autisme Asperger.