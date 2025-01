Les Orties, bistrot, épicerie et tiers-lieu du Tréhou propose une cantine à midi et un marché de Noël les 14 et 15 décembre 2024.

En 2020, le dernier commerce du Tréhou fermait ses portes laissant 660 habitant.e.s inquiet.e.s. Malgré plusieurs tentatives de réouverture du lieu, c’est en 2022 que le tiers-lieu « Les Orties » prend vie grâce à l’initiative d’un collectif citoyen et le soutien de Tag 29. C’est aujourd’hui trois salariées qui animent le lieu, à la fois épicerie, lieu pluriel de sociabilité et désormais cantine.

Une cantine au Tréhou

C’est tous les midi que Jessica Darly, cuisinière de métier, propose deux menus, dont l’un végétarien. Dans une démarche anti-gapsi les invendus sont mis à la vente côté épicerie. C’est une cantine qui privilégie le local, le circuit-court mais aussi les produits Bio. Derrière l’épicerie, on découvre un lieu cosy et bigarré. Pour Fabienne Kermarch, la gérante, il était important de faire appel à la recyclerie pour meubler et décorer cette nouvelle cantine.

Un marché de Noël et des animations les 14 et 15 décembre 2024

Mais ce n’est pas tout, Les Orties est l’un des trois lieux, avec le Hangar et la salle polyvalente, où prendra place la prochaine édition du marché de noël du Tréhou ces 14 et 15 décembre 2024. L’évènement cherche à mettre en avant l’artisanat local, et c’est plus d’une soixantaine d’exposants qui seront présents sur les trois sites. Aux Orties c’est un concert des Oenologues, musique dansante des balkans, qui prendra place ce vendredi 13 décembre à 20h30 2024. Ce dimanche 15 décembre à 11h 2024 Les Légoboss investissent la salle polyvalente du Tréhou pour un concert accessible au jeune public.