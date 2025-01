L'un des copains du bistrot a ressurgi (avec le soleil) en cette 224e émission du vendredi 12 avril 2024 : Alain était avec Sancho et Sebaa pour l'interview de deux pointures de la chanson française, Yves Jamait et Bernard Joyet.

Enfin ! Comme Mathilde, notre copain Alain est revenu. Et comme d'habitude une de ses pertinentes interventions a mis le "brindzingue"dans l'émission. Sancho perdu, Sebaa hilare et Alain imperturbable ! Et pourtant, quelle émission... Deux "pointures" : Yves Jamait, en interview téléphonique de Carnoux en Provence, la gentillesse, la disponibilité, la classe, et malgré "tonton Larsens" un échange audible et chaleureux pour la présentation de son album 'l'Autre" avant sa venue à Briec-de-l'Odet le 31 mai 2024 pour "la plancha ".

Ensuite, Bernard Joyet, le frangin, en Bretagne pour deux soirées.

Quelques titres en alternance, du direct, de l'affect, et pis c'est tout !