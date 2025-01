L'invité du bistrot est bel et bien présent en studio, en voix et en textes, accompagné de son fils Johan : l'auteur-interprète Niño Géma est un "pays" puisqu'il vit en centre Finistère depuis 10 ans, après sa première vie dans les cabarets parisiens. Il nous présente son nouvel album "Un vieux cœur en balade".

Le site internet de Niño Géma

Quelques titres en direct, poésie comprise.. .et quelques titres du nouvel album ; la fine équipe a pu apprécier la gentillesse, la disponibilité et le talent de Niño. Un coeur certainement en "Ballades", mais pas si vieux que ça ! À écouter et partager sans modération!