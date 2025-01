Gwennyn et Laurent Berger au Bistro des copains

Un nouveau spectacle pour Gwennyn : Enez il est une île et un voyage Aux mondes irréels avec le 6e album de Laurent Berger, voici de quoi bien occuper le zinc du Bistrot des copains.

Ce vendredi 28 juin 2024, le Bistrot accueillait en interview téléphonique deux artistes, ami(e)s des quatre compères (Sev absente, mais oh combien présente).

Gwennyn, la régionale de l'étape, nous a présenté son nouveau spectacle Enez, il est une île entre rêve et onirisme, musique électro et chanson engagée, accompagnée par des artistes de renom et habillée par le brodeur Pascal Jaouen. Premier rendez-vous au Théâtre de Cornouaille le 18 Juillet 2024 à Quimper, suivi d'une tournée en Bretagne en 2025.

Et Laurent Berger avait sous le bras son sixième album Aux mondes irréels dont il dit :"Il m'a fallu du temps pour faire et refaire, apprendre, renoncer et enfin croire que ces chansons dans leur habit artisanal, pouvaient constituer une véritable publication originale certes, mais cohérente avec l'ensemble de ma discographie en tant que nouveau témoin du chemin d'écriture entamé il y a bientôt... trente ans !". Laurent comme Pascal Jaouen, de la haute couture à la haute écriture...