Kadour Hadadi du Groupe HK pour commencer la saison 2024-2025 du Bistrot des copains. Un titre tout neuf à découvrir, très en phase avec notre brûlante actualité politique nationale :"Démocratie".

Les complices du Bistrot ont fini leur sieste estivale et c'est parti pour la saison 2024-2025 ! Le 20 septembre 2024, ils recevaient en interview téléphonique Kadour Hadadi du Groupe HK Un beau moment d'amitié avec, en cadeau, un tout nouveau titre, et une foison d'actualités dont on reparlera certainement dans les gazettes :"Démocratie". Avec un tel parrain au Bistrot cette saison, il va y avoir du "reuz"!

Crédit photo : Simon Bugnon