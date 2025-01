Cette semaine un Bistrot des copains hors les murs, à Camaret-sur-Mer pour découvrir le spectacle de musique et de mots "Vous avez dit Barbarie..."

Ce vendredi 24 novembre 2023 pour sa 209e émission, le Bistrot s'est déplacé à Camaret, au bar de la place, pour une interview hors les murs, avec Fred aux manettes, Sancho au micro et Yann à Domicile.

Les invités : un solide trio d'oiseaux de passage pour un joli spectacle de musique et de mots " Vous avez dit Barbarie..." avec accordéon en basse libre (Thierry Bretonnet ) contrebasse Carbonne (Jean-Yves Lacombe) et le fameux orgue Odin 27 touches à flutes, véritable bijou de la technique de trottoir à l'ancienne. de l'ami et chef de bande (Jean-Louis Fouassier).

En préambule de leur spectacle joué le Samedi à Douarnenez et le Dimanche à Crozon et mis en scène (Loïc Baylac), Il nous ont présenté " Vous avez dit Barbarie".... à voir absolument (trois instruments et trois musiciens et acteurs , généreux , modestes et magnifiques !)

"Elle est là dans leurs doigts la source magique qui fait d'un bout de bois un air de musique (Michèle Bernard - Ouvriers de barbarie)"