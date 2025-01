Serge Revzani au Bistrot des copains

Le vendredi 15 Décembre 2023 , Sebaa et Sancho accueillaient au Bistrot, Monsieur Serge Revzani, auteur, musicien ,peintre, traducteur, pêcheur, chanteur, écrivain... il est aussi l'inoubliable auteur du "Tourbillon", chanson indissociable du film Jules et Jim" de François Truffaut avecJeanne Moreau.



C'est à l'occasion de la sortie de l'album " Chansons pour Lula", initié par Françoise Canetti et interprété magistralement par des artistes de la jeune génération que Serge Revzani s'est prêté avec gentillesse et beaucoup de franchise à l'interview " brindzingue" de Sancho.

Sebba et Sancho ont pris rendez vous avec Monsieur Revzani au Festival d'Avignon en 2028 pour fêter ses cents ans. Il était "pleine bourre " Serge Revzani en 1960...c'était l'épique du transistor !



Un clin d'oeil à Transistoc'h, le Radio Evasion de 2024...