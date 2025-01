Le chanteur Olivier Trevidy reprend Renaud

Ce vendredi 8 décembre 2023 le Bistrot des copains accueillait en direct et en studio, l'ami Olivier Trevidy. Descendu de sa Montagne écologiquement en véhicule électrique... Comme Yoda le maitre Jedi , sa devise étant "électrique je suis !", Olivier était effectivement plein de jus et il nous a offert une heure en chansons, soit en direct soit en play-liste ...

Une première chanson d'Alain Leprest destinée à un futur album, quelques anciennes ... et bien sûr les reprises de Renaud, auquel il a consacré son dernier album. Le Trevidy est toujours en forme. Une émission brind'zingue, sans prétention , comme on les aime, pilotée par le Yann en l'absence de Sebaa . Et les prochains spectacles, c'est quand ???