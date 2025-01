Frédéric Bobin allume son autoradio sur le 100.4 FM !

Originaire de Saône-et-Loire et domicilié à Lyon, Frédéric Bobin, artiste de 45 ans a passé son dernier album à Sancho pour parler aussi de 20 ans de carrière et oui...déjà !!!

" Que tout renaisse " est le dernier album de Frédéric Bobin, guitariste et auteur-compositeur et interprète sorti en 2023. Il va nous parler bien sûr de ses rencontres, ses tournées, mais on va parler aussi de son travail avec son frère mais aussi de consommation et de l'évolution du métier dans le spectacle vivant, de tout et de rien, comme de vrais copains !

Frédéric Bobin sillonne depuis une vingtaine d’années les routes de France et d’ailleurs (Suisse, Canada, Lituanie, Allemagne, Pologne, Sénégal…) pour chanter ses folksongs humanistes. Des chansons tantôt intimes tantôt sociales qui prennent leur source chez Souchon et Lavilliers autant que chez Dylan et Springsteen.

"Que tout renaisse" a été réalisé avec Buridane et Kent.

Chansons de crépuscule et de renaissance, d’aliénation et de liberté, hommages à la musique et à la nature, le songwriting de Bobin s’affine au fil des années. Un voyage intense au pays de la folk made in France.

A consommer avec un petit Bourgogne... (et avec modération)