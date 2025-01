Publié le 22/01/2024

Une rencontre, un album Chansons pour Lula de Serge Revzani, quelques

échanges téléphoniques, un livre : Brassens l'appelait Socrate, et Françoise

Canetti… ce vendredi 19 janvier 2024 au "Bistrot". De Brel à Debout sur le

Zinc...et la présence omniprésente de Jacques Canetti, le Papa découvreur,

passeur, et amis de tous ceux qui reviennent régulièrement au Faou. Et il

manque encore bien des pages de cette aventure... Peut-être que Françoise

reviendra ?