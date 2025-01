Ce premier jour de décembre au Bistrot des copains, Sebaa et Sancho ont eu la chance d'accueillir en direct de Bruxelles et de la fondation Jacques Brel la deuxième fille du chanteur. France veille sur ce patrimoine familial depuis 40 ans.

Une quinzaine de minutes d'entretien, chaleureux et bon enfant. Une grande dame dévouée corps et âme à son objectif, depuis 40 ans , France est animée par une volonté de transmission, y compris vers les nouvelles générations. Sa tâche consiste donc à rassembler, répertorier, rencontrer des témoins qui un jour ont croisé son père. Elle numérise et conserve toutes ces archives tels des trésors qu'elle compte bien partager avec le public de son père, "toutes ces personnes qui continuent aujourd'hui à l'écouter et à l'aimer".

Ce fut le cas dans la deuxième partie de l'émission avec quelques chansons chantées par Jacques Brel, Les Marins d'Iroise, Yuri Buenaventura, et la chorale Croque Note ! A consommer sans modération."