Un accent corse cette semaine au Bistrot : avant son concert le 19 octobre 2023 à Plougastel-Daoulas, Jean François Bernardini nous présente le dernier album d'I Muvrini Piu forti.

Après son passage le 7 août 2023 au Festival Interceltique de Lorient, I Muvrini est de retour en Bretagne, le 19 octobre à l'Avel Vor à Plougastel-Daoulas. Les "mouflons" seront Le 29 octobre à Rennes et le 21 octobre à Saint-Brieuc.

Ils nous présentent Piu forti un seize titres magique avec en prime un duo Gérard Manset/ Jean François Bernardini d'une puissance « à pleurer ! » La corse et la Bretagne liées par une même histoire, un même destin...encore plus aujourd'hui !

Nous les avions quittés le 17 Mars 2019 à Plougastel et dans une salle en fusion.

Fusion , chaleur humaine, force, odes à la non violence , espoir dans la jeunesse... C'est leur dernier album « Piu forti » sorti en 2022 que vient nous présenter Jean François Bernardini.

Plus qu'un groupe de musique, des militants de la non-violence

En 2011, ils lançaient le programme « devenons artisans de la non violence » et depuis ont suivi 500 conférences dans les écoles, collèges, clubs sportifs , prison, ici et en Europe.

Chez l Muvrini, nulle frontière entre classique et populaire. Les sons, les harmonies, les tempos voyagent dans la diversité, l'éclectisme au service de l'émotion, de la conscience. l Muvrini 37 albums depuis 50 ans parlent aux consciences dans le monde entier.