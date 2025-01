Originaire des Ardennes, Eric Frasiak grandit en écoutant Léo Ferré, Bernard Lavilliers, François Béranger, Neil Yougn Bruce Springsteen, Pink Floyd ou Genesis. Nourri de tous ces styles, il gardera toujours ce goût de l’éclectisme musical dans ses compositions.

Très inspiré au départ par François Béranger dont il reprend les chansons dans les bals de la région, il se met très vite à écrire et composer. Puis il arrête ses études pour se consacrer à sa seule passion : la chanson. Avec une création de plus en plus personnelle, il s’entoure de musiciens et sillonne la France de concerts en concerts sous le nom de Eric Frasiak et Fond de cale.

Eric était pour la troisième fois en dix ans l'invité du Bistrot, pour nous présenter ses deux derniers albums : Au bercail (Double album en Public) et Le tumulte des choses . Comme d'ab... Un vrai moment d'amitiés en attendant le troisième album consacré à François Béranger...

A consomme sans modération.