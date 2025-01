Une chanteuse lumineuse cette semaine au Bistrot des copains : Clarrise Lavanant venue présenter son album Ici

Ce vendredi 6 octobre 2023, le Bistrot recevait Clarisse Lavanant pour la présentation de son album Ici. Une rencontre bon enfant où la Morlaisienne préférée des Bretons est revenue avec gentillesse sur son actualité : sa présence dans le spectacle Cœur de Bretagne, après un démarrage compliqué en 2022 par le Covid, et la réalisation d'un double-album et le succès époustouflant en 2023, sa pérennisation en 2024 en Bretagne et en tournée.



Et Clarisse Lavanant compte à son actif 12 albums, mais aussi des collaborations avec Dan ar Braz, Glenmor, Gilles Servat, les Tri yann. Elle a même fait l' actrice (Noz) et l'actrice-chanteuse (les Dix Commandements).



Une voix que l'on ne peut oublier... qui résonne dans des petites chapelles, des salles de spectacles, des festivals. Toujours prête à partager son amour de la Bretagne et des "gens".



À Radio Evasion, elle le reviendra !