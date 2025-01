Vendredi 9 Février 2024 le Bistrot recevait Antoine Salher pour nous présenter son troisième album "Le hasard".

crédit photo : Aglaé Bory

Complice depuis plus de dix ans de François Morel, il a composé et parfois co-écrit la plus grande partie de son répertoire de chansons. Antoine Salher est aussi un auteur et interprète sensible à l'univers intimiste, qui au fil des années, construit une oeuvre singulière à la mélancolie tendre à l'univers doux.

Nous l'attendons en Bretagne !