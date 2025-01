Le Bistr'Os est un café associatif qui occupe l'ancien ossuaire de Rosnoën. Et c'est un lieu plein de vie ! Il vous attend jusqu'à fin juillet 2024 et sans doute à la rentrée...

L'ossuaire avait jadis abrité la médiathèque de la commune et le bâtiment patrimonial était donc aménagé idéalement. Une poignée d'habitantes et d'habitants de Rosnoën ont eu l'idée de le ressusciter sous la forme d'un café associatif. Les petits bourgs ont bien besoin de lieux de vie communs et il n'y avait plus de bistrot à Rosnoën. L'idée a fait son chemin et l'expérience a été lancée en mai jusqu'à fin juillet 2024. Des bénévoles se relaient pour accueillir le public dans ce lieu chaleureux, rempli d'œuvres d'art, avec un comptoir et un mobilier réalisés dans des bois locaux et surtout une belle ambiance. On doit adhérer au café associatif pour consommer ; il suffit d'inscrire son nom et de payer une cotisation à prix libre. En cette mi-juin, on en est donc déjà à près de 600 adhérentes et adhérents !

Un lieu expérimental à pérenniser pour le bien commun

Les bénévoles peuvent aussi proposer des animations : soirées jeux, atelier tricot, tournoi de fléchettes, etc. Les associations locales peuvent utiliser la mezzanine pour tenir leurs réunions. Passez donc au Bistr'Os, il est ouvert tous les jours, de 16 h à 21 h, pour une période d’essai de trois mois, donc jusqu'à la fin de juillet 2024. Mais on murmure déjà qu'il serait désormais bien difficile de se passer du Bistr'Os et qu'il faudra absolument trouver le moyen de le pérenniser.