Ce vendredi 6 décembre 2024, le Bistrot accueillait (sous la tempête), Franck Halimi. En direct d'Avignon (sous le soleil), cet infatigable militant de l'Éducation populaire, metteur en Zen et coordinateur artistique du label Épique nous a présenté le deuxième double album du frangin Bernard Joyet : Franginades 2.

Le site internet de Bernard Joyet

"Franginades", un néologisme de circonstance inventé par l'ami Bernard. Et ô combien justifié !

Plus de quatre-vingts "frangines et frangins" : chanteuses et chanteurs, compositrices et compositeurs, musiciennes et musiciens, amies et amis, ont mis leurs pas dans les chaussures de Joyet. pour les "Franginades 1 et 2".

En ce vendredi 6 décembre 2024, retenons bien cette date... Le Bretteur, également infatigable, batailleur et défenseur des mots, nous proposons, nous, au Bistrot, de nommer tout simplement cette cathédrale de poésies :" Notre Lame !