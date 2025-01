L'association Bretagne vivante gère 140 réserves naturelles dans toute la région. Malgré ses 73 salariés, elles ne pourrait pas accomplir cette mission sans les bénévoles. Cependant, le bénévolat évolue, comme dans la plupart des associations.

Quand elle est née en 1959, la SEPNB (Société pour la protection de la nature en Bretagne) était une association composée uniquement de bénévoles, naturalistes par passion et militantisme face au constat que le monde sauvage était déjà menacé par les activités humaines. C'est sous l'impulsion de ce type d'associations que sont d'ailleurs nées les réserves naturelles en France.

140 réserves confiées à Bretagne vivante, en particulier ses bénévoles

Il existe aujourd'hui toutes sortes de réserves à toutes les échelles, toutes représentées en Bretagne, de la réserve naturelle nationale (comme celles du Venec et des Landes du Cragou et du Vergam en centre Finistère) à la réserve associative, parfois sur un tout petit territoire, juste une prairie par exemple. Nos deux invités, Yvon Créau et Quentin Rochas se consacrent quant à eux à la Réserve ornithologique de la Baie de Morlaix, une Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Les oiseaux - notamment emblématiques Grand cormoran et Aigrette garzette - sont suivis de près, les débarquements humains évités en période de nidification.

Un bénévolat aux multiples visages mais pas toujours facile à renouveler

Les plus grosses réserves sont gérées conjointement par des salariés et des bénévoles mais les petits espaces sont confiés essentiellement aux bénévoles. Les équipes salariées ont pour mission de coordonner les projets, de garantir les moyens techniques, d'apporter leur expertise scientifique... Mais nombre de bénévoles sont des universitaires dont l'expertise est aussi élevée, et même sans diplôme, de nombreuses années de bénévolat à Bretagne vivante se traduisent au final par des connaissances naturalistes pointues. Des bénévoles apportent par ailleurs leurs compétences techniques comme le pilotage de bateaux ou des drones de comptage des nids en baie de Morlaix.

Cependant, les bénévoles de Bretagne vivante (entre 400 et 500 pour 4500 adhérents) prennent de l'âge. De plus jeunes manifestent leur intérêt mais les aléas de la vie font qu'elles ou ils restent moins longtemps dans la région. Il faut donc organiser différemment les missions bénévoles pour assurer la protection des espèces sauvages.